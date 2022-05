Seniorenadviesraad viert vijftigste verjaardag

“De seniorenadviesraad werd in 1970 opgericht”, vertelt voorzitter Hervé Huys (74). “De vijftigste verjaardag was dus eigenlijk in 2020 maar door het coronavirus konden wij geen feest voor onze leden organiseren. Daarom vieren we het twee jaar later. In 2011 heb ik Aurèle De Meyer opgevolgd als voorzitter en ik ben van plan om nog tot 2024 verder te doen. Met het seniorenfeest op 23 september hebben we onze eerstvolgende grote activiteit gepland. Dit feest zal plaatsvinden in zaal de Brielpoort.”