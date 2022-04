Scouts brouwen bier Stoute Eland: “Opbrengt gaat naar buitenlands kamp”

Deinze Riolerings­wer­ken in Georges Martens­straat

In de Georges Martensstraat in Deinze worden er op maandag 4 en dinsdag 5 april werken uitgevoerd. Ter hoogte van huisnummers 24 en 26 wordt er riolering aangesloten. Hierdoor wordt het eenrichtingsverkeer in de Georges Martensstraat tot huisnummer 24 tijdelijk opgeheven en wordt de rijrichting in de Achiel Van Eechautestraat tijdelijk omgedraaid. Er is een wegomlegging via de Tolpoortstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Tolpoortstraat tussen N43 en Ommegangstraat wordt dan uitzonderlijk opgeheven.

