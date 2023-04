Schuttersgilde schenkt opbrengst Europees Schutterstreffen aan drie goede doelen

Van Jobcafé tot JobDream­Day: Deinze Industrie wil meer inwoners aan het werk

Om nog meer vacatures bij Deinse bedrijven ingevuld te krijgen, organiseert de vzw Deinze Industrie enkele extra activiteiten. Naast het jaarlijkse Jobcafé in De Brielpoort komen er volgend jaar jobrondes en een JobDreamDay bij. “Er zijn 2,7 % werklozen in onze stad en zes keer zo veel inactieven. Die willen we aan de slag krijgen”, klinkt het.