Schuttersgilde mikt op 40.000 bezoekers voor Europees Schutterstreffen: “Het is meer dan een schietwedstrijd, het is een historisch verbroederingsfeest”

DeinzeHonderden schuttersgilden zakken op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus af naar Deinze voor het driejaarlijks Europees Schutterstreffen. De organisatoren van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ verwachten tot 40.000 bezoekers in het stadscentrum. “De optocht telt 425 groepen, dat is vier keer zo groot als de Canteclaerstoet”, zegt Danny De Vetter. Hieronder meer over het programma.

Deinze maakt zich klaar voor wat een drie dagen durend feest van een ongezien kaliber. Dat is wat de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ toch voor ogen heeft. De 62 leden tellende schuttersgilde neemt de organisatie van de twintigste editie van het Europees Schutterstreffen (EST) op zich. Dit evenement had normaal gezien vorig jaar moeten plaatsvinden, maar door het coronavirus werd het uitgesteld naar dit jaar. Op donderdag 9 juni maakten de organisatoren het programma bekend.

“Voor alle duidelijkheid: het EST draait niet enkel om het schieten”, zegt voorzitter Danny De Vetter. “Wij zijn dan ook geen sportschutters, maar wel een historische schuttersvereniging. Tijdens het EST wordt in de eerste plaats de rijke geschiedenis van de schuttersgilden aan het grote publiek voorgesteld. De schutters zullen de typische klederdracht dragen en uitgerust zijn met zilveren schilden. Met dit evenement willen we mensen en verenigingen uit heel Europa verbinden. Op de vorige editie in 2018 in het Nederlandse Leudal waren er 80.000 schutters en bezoekers en wij verwachten tussen de 35.000 en de 40.000 mensen.”

Stoet van minstens 350 groepen

De activiteiten van het EST situeren zich aan het Martinuspark en aan de Brielpoort. “De festiviteiten starten op vrijdag 19 augustus met de aanstelling van de Ridders van de Orde van Verdienste Sint-Sebastiaan van Europa, een eucharistieviering en een officieel openingsmoment”, aldus Danny De Vetter. “Op zaterdag starten er vanaf 10 uur demonstraties van schietdisciplines waaronder handboogschieten, liggende en staande wip, kruisboogschieten, karabijnschutters, katapultschutters en indoor-laserschutters. Ook de bezoekers zullen hun vaardigheden kunnen demonstreren. Om 11 uur zijn er optredens van vaandelzwaaiers en muziekverenigingen en ‘s middags is er het konings- en prinsenschieten. De deelnemers hanteren hierbij geweren in plaats van handbogen. De leerlingen van VTI Deinze zorgden voor affuiten, dat zijn statieven voor de geweren, de kogelvangers en de houten vogels waarop wordt geschoten. De schieting duurt de ganse namiddag en ‘s avonds sluiten we af met een feestelijke kroningsmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en heel wat live optredens.”

“Op zondag 21 augustus trekt een grote optocht met minstens 350 groepen door het centrum van Deinze. Deze stoet, die vier keer zo lang is als de Canteclaerstoet, start om 12 uur aan de Sint-Martinuskerk. De politie te paard opent de stoet, gevolgd door internationale schuttersgroepen en muziekkorpsen. De nieuwe reus ‘Juan II van Leerne’, een hulde aan wijlen graaf Juan t’Kint de Roodenbeke, komt op de ereplaats. Graaf Juan was de voormalige kasteelheer van kasteel Ooidonk en als voorzitter van de ‘Europese Gemeenschap voor Historische Schuttersgilden (EGS)’ was hij medeorganisator van het EST.”

Randanimatie

In de tenten bij de Brielpoort en in het Martinuspark is er doorlopend muziek van onder andere Barking Bruce, de Duitse partyband Blechsauga, de Tieltse Blaaskapelle, Zwitserse volksmuziek AB Nono, Pigtail, Zebras Are Timeless, Garry Hagger en Swoop. Radio Tequila gaat ter plaatse in de ether en brengt de nodige sfeer en in mudel maak je met de expo ‘SHOOT. Het schutterswezen als cultureel erfgoed’ kennis met een uitgebreide collectie historisch erfgoed.

Medewerkers gezocht

De vzw EST Deinze is nog op zoek naar vrijwilligers om het evenement in goede banen te leiden. “We zoeken hulp voor het onthaal, het secretariaat, de toogbediening, de catering, het onderhoud van de terreinen, controle, parking en de begeleiding van bezoekers,” zegt Danny. “We hebben zeker 700 medewerkers nodig en momentee hebben we er 250. Wie interesse heeft kan zich inschrijven via www.estdeinze2021.eu/vrijwilligers.”

Meer info via www.estdeinze2021.eu.

