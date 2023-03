Schoolstraat tijdelijk afgesloten

RESTOTIP. Restaurant Oogst: “Piekfijn dineren met jong publiek”

Restaurant Oogst in Assenede was dit jaar voor het eerst genomineerd voor Jong Keukengeweld, een actie van Toerisme Vlaanderen en Horeca Vlaanderen waarbij jonge gastronomische chefs koken voor hun leeftijdsgenoten. Het team van Oogst is dan ook piepjong: chef Alec Vincke is 26, gastvrouw Axelle Moens 25, en sommelier Lisanne Vincent en sous-chef Maarten Verlot zijn beiden 23. Van onervarenheid was echter niets terug te vinden op het bord, want van voorgerecht tot dessert werden we compleet van onze sokken geblazen.