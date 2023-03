School zonder peuters organiseert peuterfestival: “Er zijn te weinig activiteiten voor de allerkleinsten”

Hendrik krijgt in een week tijd twee keer inbrekers over de vloer in fietsen­zaak: “Voor duizenden euro’s aan spullen gestolen”

In amper een week tijd kreeg Hendrik De Groote van fietsenzaak Het Verzet twee keer inbrekers over de vloer. Ze drongen binnen in zijn garages en gingen aan de haal met drie fietsen, opladers, batterijen en displays. Het waren de derde en vierde inbraken waarmee Hendrik geconfronteerd werd in de 17 jaar dat hij zijn winkel openhoudt. “Onze goede reputatie lokt klanten, maar helaas ook dieven”, zucht de zaakvoerder, die vertelt over zijn kopzorgen van de laatste dagen.