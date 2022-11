School uit Deinze zamelt met crowdfunding geld in voor speeltuin: “We komen middelen tekort, dus we durven steun vragen aan iedereen”

Deinze70.000 euro. Zoveel hoopt Viblo Leieland, een school voor buitengewoon onderwijs uit Deinze, in te zamelen via sponsoring en crowdfunding. “Onze eigen middelen gaan naar verbouwingen, en subsidies voor een speeltuin zijn er niet. We vragen steun aan iedereen en als wederdienst mag iedereen onze speeltuin gebruiken”, zegt directeur Pascal Raes.

Bij de basisschool Viblo Leieland in de Kouter in Deinze loopt een crowdfunding om geld in te zamelen voor een nieuwe speeltuin. De directie wil snel werk maken van nieuwe speeltoestellen voor de 160 leerlingen, maar heeft op dit moment niet de nodige financiële middelen.

“Op onze school lopen verschillende projecten om de infrastructuur te verbeteren”, zegt directeur Pascal Raes. “Zo wordt de verwarming in de turnzaal en refter en de klassen achteraan op de grote speelplaats vernieuwd. In een volgend project wordt een gang gebouwd voor de klassen achteraan op de grote speelplaats om zo zes even grote lokalen te bekomen met een ventilatiesysteem. Daarna gaat het gebouw links op de speelplaats vooraan tegen de grond en wordt er een nieuwbouw met één verdieping gerealiseerd. Voor deze projecten krijgen we een subsidie van de overheid en dienen we zelf ook een flink deel te investeren. Voor een nieuwe speeltuin krijgen we helaas geen subsidies, dus proberen we het op een andere manier te doen.”

70.000 euro

Leerkracht en preventieadviseur Nele Dhont benadrukt de noodzaak van een nieuwe speeltuin. “De huidige speeltoestellen naast het voetbalveld kunnen niet het hele jaar door gebruikt worden. We merken de nood van onze leerlingen om zich buiten meer te kunnen uitleven door te klimmen en klauteren. Om snel werk te kunnen maken van nieuwe speeltoestellen rekenen we op hulp van sponsoring, maar ook van particulieren. Zij kunnen ons steunen via een crowdfunding via het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Het bedrag tot 5.000 euro wordt verdubbeld door het Streekfonds. De aanleg van de speeltuin zal ongeveer 70.000 euro kosten.” Pascal Raes vult aan: “Omdat wij graag iets terugdoen voor wie ons steunt, stellen wij de speeltuin te allen tijde ter beschikking van de kinderen uit de buurt. Het poortje naar de speelplaats zal altijd openstaan. We hopen de speeltuin binnen een jaar in gebruik te kunnen nemen.”

De crowdfunding loopt nog tot maandag 5 december. Een gift doen kan via acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/36013. Je ontvangt een fiscaal attest bij giften vanaf 40 euro.

