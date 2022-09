Sam Gooris en Garry Hagger vieren zilveren jubileum van Feest op het plein

De festiviteiten starten op zaterdag 17 september met de traditionele boeken- en rommelmarkt. “Daarnaast hebben we nog een fietstocht met twee stopplaatsen en een optreden van kindertheater Acaboe”, zegt medeorganisator Jean-Paul De Vos. “Daarna is er een dansavond met Spaanse tapas en met Duo Retro, dat muziek aan tafel brengt, en later op de avond Discobar Van Langeveld.”

“Op zondag komen de kinderen van B.O.-school Ter Leie zingen”, vervolgt Jean-Paul. “Speer brengt ons een vleugje kleinkunst en daarna hebben we met Sam Gooris en dorpsgenoot Garry Hagger twee toppers. De avond wordt afgesloten met Azdamme. Een traditie in Bachte is de memorial Jan Filliers, een cocktailwedstrijd met Filliersproducten. Het volledige weekend kan je naast gewone drankjes ook champagne, cocktails, oesters of een broodje zalm krijgen. Op zondag is er warme beenhesp of zalm.”