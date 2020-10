Sabine ziet haar foto voor zesde keer verschijnen bij nepprofiel op Facebook: “Nu ben ik het beu”

Deinze Leiethea­ter schakelt over op strengere maatrege­len: “Nog plaats voor 120 personen in de zaal”

25 oktober Het Leietheater in Deinze schakelt over op strengere coronamaatregelen. Het zaalplan wordt aangepast zodat de nieuwe norm van anderhalve meter wordt gerespecteerd. Indien de voorstellingen het mogelijk maken zullen op die manier 120 personen in het Leietheater kunnen blijven genieten van cultuur.