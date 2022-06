Rusthuisbewoners spelen potje voetbal: “Te warm? Met een beetje wind valt dat goed mee”

DeinzeJe bent nooit te oud om te sporten. Dit bewijzen de bewoners van vier woonzorgcentra in Deinze, die donderdag een voetbaltornooi speelden. Lopen is verboden en veel drinken is verplicht. Winnen is mooi meegenomen, al gingen sommigen er toch wel hard in op.

“Die bal was buiten!” Julien De Rekeneire, 94 lentes oud, stond daarnet als keeper voor woonzorgcentrum Sint-Franciscus Vinkt in de goal en maakt zich nu druk vanuit zijn rolstoel aan de zijlijn. “Kom, help mij overeind, zodat ik weer kan meespelen”, vraagt de man. Julien is één van de tientallen bewoners die deelneemt aan het voetbaltornooi der Deinse rusthuizen, dat jaarlijks in Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Petegem-aan-de-Leie wordt georganiseerd.

Volledig scherm Julien De Rekeneire is keeper van dienst. © Anthony Statius

“Door corona hebben we het enkele jaren zonder moeten doen en onze bewoners zijn blij dat ze terug mogen voetballen”, zegt Geert Ballegeer, die geanimeerde commentaar geeft tijdens de wedstrijd. “De spelers van ons woonzorgcentrum nemen het op tegen de teams van WZC Karel Picqué, Sint-Franciscus Vinkt en Sint-Vincentius in Ten Bosse. Ze spelen in teams van zes tegen zes en iedere speler die dat wenst krijgt een begeleider om te helpen. Om ongelukken te vermijden spelen we wandelvoetbal, dus lopen is verboden. De spelers worden ook vaak afgewisseld.”

Supporteren in schaduw

Langs de zijlijn werden grote parasols opgesteld zodat de deelnemers, die niet aan het voetballen zijn, in de schaduw kunnen supporteren. Marnic Coddens (71), die in WZC Karel Picqué woont, staat liever recht en kan al niet wachten om erin te vliegen. “Ik zit niet graag stil”, zegt Marnic. “Vandaag ben ik zowel keeper als aanvaller van dienst. Wat ik het beste kan? Dat zal ik straks wel zien. Het is warm, maar niet te warm om te voetballen. Er is een beetje wind en dat helpt wel. Het is leuk om buiten onder de mensen te zijn.”

Volledig scherm Marnic Coddens (tweede van links) supportert vanop de zijlijn. © Anthony Statius

Volledig scherm Wandelvoetbal in woonzorgcentrum Sint-Jozef. © Anthony Statius

