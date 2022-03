Ruben Van Gucht en De Weekwatchers strijken neer in Het Groot Verzet

Deinze Nele Van Den Broeck te gast in biblio­theek

In het kader van de reeks ‘Sprekende schrijvers’ is creatieve duizendpoot Nele Van Den Broeck op dinsdag 22 maart te gast in de bibliotheek van Deinze. Nele Van Den Broeck zingt, componeert, acteert, regisseert en schrijft. Ze schrijft niet alleen liedjesteksten maar ook columns. Uitgeverij Horizon bundelde deze columns in het boek Halfvolwassen. Deinzenaar Yves Van Durme praat met Nele over haar inspiratiebronnen, schrijven en uitgeven. Wie er wil bij zijn kan zich inschrijven via deinzeschrijft@gmail.com of 09/381.95.60. De toegang is gratis.

