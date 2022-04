Rotary Club Deinze steunt kansarme kinderen met zangwedstrijd tussen twee Vlaamse sterren

VZW De Zonnebloem werd opgericht in 2003 en fungeert als een zelfstandige schakel binnen “Welzijnsschakels Vlaanderen”. Ze zijn gevestigd in Nevele, Vaart Rechts 14. Ze scheppen kansen door mensen met en zonder armoede ervaring elkaar te laten ontmoeten. Ze doen dit via huisbezoeken, een koffiehuis, een kledingwinkel, sociale dierenhulp en uitstapjes. De Regenboog is een organisatie die vooral in Deinze actief is en valt te vergelijken met ‘Welzijnsschakels’. De Katrol biedt studie - en gezinsondersteuning aan gezinnen waarbij de ouders dit zelf wensen. “Rotary Club Deinze engageert zich om deze drie organisaties de volgende drie jaar financieel te ondersteunen. Hiernaast steunen we ook al sinds geruime tijd het Contactcentrum - De voedselbank- in Deinze”, zegt voorzitter Wim Dierickx.