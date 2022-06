Ronny (61) sluit showroom na plots overlijden van zijn vrouw: “Thessa was het gezicht van de winkel, nu werk ik alleen verder achter de schermen”

Landegem De origineel­ste fietshel­men vind je op de hoofden van leerlingen ‘t Wilgennest: “Zo zetten we verkeers­vei­lig­heid ludiek in de verf”

Om nog beter op te vallen in het verkeer versierden de leerlingen van de gemeenteschool ‘t Wilgennest in Landegem hun fietshelm. Met eenhoorns, vogelnestjes, aliens en Pokémons op hun hoofd fietsten meer dan 90 leerlingen maandag naar school. “Met de Pimp Je Helm-actie hebben we onze kinderen in actie gezet om hun fietshelm een creatieve look te geven”, zegt directeur Philippe Soens. “De verkeersregelgeving verplicht niet om op een gewone fiets een helm te dragen. Toch vonden wij het een ludieke insteek om verkeersveiligheid nog eens onder de aandacht te brengen.”

21 juni