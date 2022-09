Riolering leren aanleggen kan nu ook met een VR-bril: minister Ben Weyts test VRiool-app in VTI Deinze

Deinze/Eeklo/Wetteren/MerelbekeEen huisriolering leren aanleggen met een VR-bril, dat is geen verre toekomstmuziek meer. Vier Oost-Vlaamse bouwscholen ontwikkelden samen de app VRiool waarmee de leerlingen onder andere kunnen oefenen hoe ze de juiste rioolbuizen moeten aansluiten op een regenwaterput. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) mocht donderdag zelf de VR-bril opzetten en kreeg in VTI Deinze uitleg van enkele leerlingen en leerkrachten. “Dit is geen game, maar wel een efficiënte training", zegt leerkracht Bert Neirynck.

De technologie staat niet stil, ook niet in het beroepsonderwijs. Vorig schooljaar hebben de scholen VTI Deinze, Scheppersinstituut Wetteren, Tectura Merelbeke en Richtpunt campus Eeklo de krachten gebundeld voor het ontwikkelen van de app VRiool. De bouwscholen gaven de input en Support Square ontwikkelde de app, die donderdag officieel werd gelanceerd in VTI Deinze.

Bouwleerkrachten Bert Neirynck van VTI Deinze, Koen Van Wassenhove van Scheppersinstituut Wetteren en Thomas Standaert van Richtpunt campus Eeklo benadrukken de noodzaak van zo’n app. “Huisriolering zit onder de grond en bijgevolg is het niet gemakkelijk om dit voor de leerlingen aanschouwelijk te maken tijdens de praktijklessen”, zegt Bert Neirynck. “Daarbij moeten we ook rekening houden met het kostenplaatje. Met een voltallige klas een riolering plaatsen kan je misschien één keer doen, maar dat is het dan. Bouwmaterialen worden ook veel duurder. Wanneer leerlingen een stuk rioolbuis van twee meter nodig hebben, mag je rekenen dat hiervoor een buis van vijf meter werd gebruikt. Je zit dus met veel afval en dit is allesbehalve duurzaam. Met VRiool kunnen we via virtual reality een 3D-huisrioleringsnet simuleren, waarmee de leerlingen aan de slag kunnen.”

Leerkracht Koen Van Wassenhove vult aan: “Herhaling is enorm belangrijk en met deze app kunnen de leerlingen herhalen zo veel dat nodig is. Ze leren een bouwplan gebruiken, buizen invetten, leidingen aansluiten, noem maar op. Voor alle duidelijkheid, dit is een aanvulling en zeker geen vervanging van de praktijklessen. Vooraleer ze met deze virtuele training aan de slag gaan, moeten ze eerst leren om een echte rioolbuis af te zagen en in te vetten.” Bert Neirynck pikt in: “Je kan VRiool vergelijken met een Nintendo Wii, maar het is zeker geen game. Het is een efficiënte training.”

Leerling beroepsbouw Jasper Bothuyne (16) uit Kruisem kreeg de eer om samen met Bert Neirynck de VRiool-app te demonstreren aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Ik had wel een beetje stress om uitleg te geven aan de minister, maar dat was snel voorbij. We zijn vorig jaar na de paasvakantie gestart met het oefenen met de app en ik was er redelijk snel mee weg. Gamen doe ik af en toe en ik had wel al twee keer een VR-bril gebruikt, maar het was even wennen. Het blijft gemakkelijker om echte buizen met je handen in elkaar te draaien, maar voor de basiskennis is deze app een enorme meerwaarde. Zo leer je gemakkelijker belangrijke handelingen zoals het invetten van rioolbuizen of het afschuinen van buizen. En het werken met VRiool werpt zijn vruchten af. In de vakantie werk ik voor een baas en het was hem opgevallen dat ik bepaalde zaken al goed kon. Ik mocht zelfs enkele dagen alleen aan de slag, omdat hij wist dat hij me kon vertrouwen. Punten scoren op het werk dus, maar of dat opslag oplevert, dat denk ik niet", lacht Jasper.

De scholen werden ondersteund door partners als RTC Oost-Vlaanderen, verbinder tussen scholen en ondernemingen, en Thomas More die VR-expertise binnenbrengt in dit verhaal. Het project is het resultaat van de InnoVET projectoproep vanuit het Vlaamse departement Onderwijs & Vorming en ook de provincie Oost-Vlaanderen en sectorfonds Constructiv ondersteunen dit project. Voor dergelijke projecten voorziet de Vlaamse overheid 6,5 miljoen euro. Minister Ben Weyts was alvast enthousiast over VRiool. “Deze app is een mooi voorbeeld van hoe we de kwaliteit van het onderwijs kunnen versterken. Studenten gaan immers aan de slag met technieken, waarmee ze misschien anders nooit in contact komen omdat het onder andere onbetaalbaar is. Daarnaast maakt deze app jongeren warm voor technische en beroepsopleidingen. Dit is gewoon megacool”, besluit de minister.

