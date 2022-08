RESTOTIP. Vosselaere Put: brasserie nostalgie aan de Leie

Ga met je gezin of met vrienden naar Rijvers Festival in Lievegem met optredens van Clouseau, Niels Destadsba­der, Camille, ... tal van TikTokkers én de cast van ‘Nonkels’

Na twee jaar wachten is Rijvers Festival in Zomergem (Lievegem) terug en klaar om te knallen. Meer dan 100 artiesten geven het beste van zichzelf op vrijdag 12, zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 augustus. Met optredens van Clouseau, Niels Destadsbader, Absynthe Minded, Camille, Regi, Snelle, Metejoor, K3, De Kreuners, Natalia, Laura Tesoro, #LikeMe, Compact Disk Dummies, Samson & Marie, 2 Fabiola, Cleymans & Van Geel en Kobe Ilsen & Viktor Verhulst is er keuze voor het hele gezin. En dat vertaalt zich in de ticketverkoop, nog nooit kochten zoveel mensen vooraf hun ticket voor één van de vier dagen festival.

