RESTOTIP. TAFELZESTIEN: naast broodjes en ontbijt ook gevarieerde tapasplank

Deurle/Deinze Riolerings­wer­ken Pontstraat lopen vertraging op

De werkzaamheden in de Pontstraat (N437) in Deurle hebben vertraging opgelopen. De eerste fase, namelijk het deel tussen de Oude Pontweg en de Philippe de Denterghemlaan zal langer duren en hierdoor geldt de tijdelijke omleiding via de Museumwijk tot minstens eind augustus.

1 juni