RESTOTIP. ‘t Oud Gemeentehuis: een stukje Provence in Hansbeke

Van ‘De Wolf en 8 Biggetjes’ tot ‘strontra­pen­de Pinokkio’s’: Sinksen­stoet dompelt Nevele onder in sprookjes­sfeer

Voor de 67ste Sinksenstoet in Nevele gaat feestcomité Niet Versaegen de sprookjestour op. Als hoogtepunt van het feestweekend is er zondagnamiddag een kleurrijke parade met sprookjesfiguren, reuzen, paarden en muziek. “De lokale verenigingen mogen hun fantasie even loslaten op de toeschouwers”, zegt stoetenbouwer Filip Vervaeke.