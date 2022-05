Restaurant Vosselaere Put opent de deuren aan oude Leiemeander

Hugues de Breyne, de bekende horecaondernemer die al vijf zaken heeft in het Gentse (Nenuphar, ’t Patyntje, ’t Klooster, ’t Keukentje en Café Theatre), zet vanaf dit weekend ook voet aan wal in Deinze. De voorbije maanden toverde hij voormalig restaurant De Notelaer op de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) om tot restaurant Vosselaere Put, een naam met een knipoog naar het verleden. “Hier is al sinds 1935 een horecazaak gevestigd en toen heette het restaurant Vosselaere Put”, weet Hugues. “De naam en het oude logo heb ik in ere hersteld. Hier kan je terecht voor eerlijke brasseriekeuken en een uitgebreide wijnkaart met zo’n 300 soorten. We hebben de zaak grondig gerenoveerd en ook het terras werd heraangelegd. Het terras is overdekt en je hebt een prachtig zicht op de oude Leiemeander. Er liggen twee petanquebanen en in de toekomst wil ik nog een ligweide en een zomerbar aan de Leie aanleggen.”