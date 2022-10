Renson opent inspiratiepark met 12 tuinen in De Prijkels: “NOA is de ideale plaats om inspiratie op te doen voor outdoor living”

Kruisem/Nazareth/DeinzeEen openluchtshowroom van 12 tuinen met de meest moderne technieken voor buitenbeleving. Dat is het NOA outdoor living inspiratiepark, het sluitstuk van de nieuwe site van Renson in de industriezone De Prijkels. Donderdag werd het park officieel geopend en vanaf nu kan je er komen verdwalen in moderne stadstuinen of een Aziatische watertuin.

In de vernieuwde industriezone De Prijkels — gelegen op de grens van Deinze, Nazareth en Kruisem — is Renson, specialist in zonwering, ventilatie en ‘outdoor living’, één van de nieuwkomers. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in Waregem, en de voorbije drie jaar werd verderop langs de E17 gewerkt aan een nieuwe site waar een productieafdeling, een kantorencomplex en een toonzaal komen. De eerste spade werd in 2019 in de grond gestoken en ondertussen is de Renson outdoor-site in de Polydor Rensonstraat al een jaar operationeel. De totale site is 10 hectare – dat zijn 15 voetbalvelden – groot en de 380 meter lange gevel langs de E17 valt onmiddellijk op. In totaal investeerde Renson 75 miljoen euro in de nieuwe site. Er zijn 250 mensen aan de slag. Naast een productiesite bouwde Renson ook een NOA outdoor living inspiratiepark, goed voor 30% van de totale site en dit werd donderdag officieel geopend in aanwezigheid van provinciegouverneur Carina Van Cauter (Open Vld) en leden van de lokale besturen van de stad Deinze en de gemeenten Nazareth en Kruisem.

De volledige site van Renson in De Prijkels.

NOA Outdoor Living.

“NOA outdoor living is de kers op de taart van deze site”, zegt CEO Paul Renson. “Bezoekers krijgen hier 12 compleet ingerichte tuinen te zien die een realistisch beeld geven van de eindeloze mogelijkheden op het vlak van buitenleven. En dat hebben we helemaal te danken aan de fantastische samenwerking tussen de 30 deelnemende merken. Dit is dan ook een unieke manier om buitenleven in al zijn facetten te komen ontdekken. Mensen, maar ook ondernemingen en overheden zijn nu eenmaal op zoek naar het totaalplaatje in buitenleefruimtes, niet naar één product op zich.”

De site in De Prijkels.

Het NOA outdoor living-park.

“Renson is de initiatiefnemer van dit park, maar de producten die je er ziet, zijn niet exclusief gemaakt door ons bedrijf”, zegt Catherine Degreef, manager van het park. “De naam NOA verwijst naar de Ark van Noach. Terwijl Noach met zijn schip alle diersoorten bij elkaar bracht, brengen wij 30 luxemerken samen op één site, met zowel een showroom binnen als buiten. Van moderne stadstuin over luxueuze villa met zwembad en pool house, wellness buitencomplex of comfortabel tuinkantoor tot een toegankelijk groenplein in de stad of bij een hotel. De groene oase die NOA outdoor living geworden is, geeft een realistisch beeld van de eindeloze mogelijkheden op het vlak van buitenleven aan iedereen die op zoek is naar inspiratie. En dat in 12 tuinen – zowel commerciële, publieke als residentiële.” Hilde Baekelandt, commercial & concept manager NOA vult aan: “Het park wil bezoekers in de eerste plaats inspireren en oriënteren. Hier bezoek je geen verkooppunt of een klassieke showroom, wel een plek om op een ontspannen manier je blik te verruimen en ideeën op te doen.”

Professionals of particulieren die het park willen bezoeken kunnen een afspraak maken via www.noa-outdoor.com.

NOA Outdoor Living.

