Regisseur Wouter Bouvijn (35) stelt eerste afleveringen VRT-reeks ‘1985' voor in Leietheater: “Mijn roots liggen nog steeds in Deinze”

DeinzeDe eerste twee afleveringen van de nieuwe reeks ‘1985' worden op zondag 22 januari om 19 uur voor het eerst aan het grote publiek getoond in Leietheater in Deinze. Regisseur Wouter Bouvijn (De Twaalf, Red Light), die opgroeide in de Leiestad, komt na de vertoning samen met een deel van de cast de serie voorstellen. “Het zal leuk zijn om de reacties van het publiek live te zien”, zegt Wouter.

Met gelauwerde reeksen als De Twaalf en Red Light heeft regisseur Wouter Bouvijn al een mooi palmares en ook de reacties op de nieuwste reeks 1985 zijn lovend. Voor deze achtdelige reeks werkte hij samen met scenarist Willem Wallyn en de eerste afleveringen waren al voor een select publiek te zien op het filmfestival van Cannes, op Film Fest Gent en in de Brusselse Bozar. Het grote publiek moet tot het voorjaar van 2023 geduld hebben om de reeks op Eén te verslinden, maar de eerste twee afleveringen kan je op zondag 22 januari al op groot scherm bekijken in Leietheater in Deinze. Een thuismatch voor Wouter, die opgroeide in deelgemeente Astene.

“In 2013 heb ik mijn kortfilm Tweesprong getoond in zaal Palace en tien jaar later ben ik terug met 1985, dit keer in Leietheater", zegt Wouter. “Mijn roots liggen hier nog altijd en het was fijn om vele Deinzenaren te zien op de vertoning op Film Fest Gent. Ik vind het ook interessant om het publiek te zien tijdens de vertoning. De Twaalf was de meest bekeken fictiereeks van 2019, maar toch voelt dat veraf. Ik kijk er dus naar uit om de reacties op 1985 te zien. Ook acteur Titus De Voogdt, Tom Vermeir, Mona Mina Leon en Aimé Claeys zullen aanwezig zijn om na de vertoning te vertellen over de reeks.”

Plaksnor

“De reeks 1985 speelt zich af in de woelige periode van de jaren 80,” zegt Wouter. “Het is een ‘coming of age’-drama over drie jongen mensen die van het platteland naar Brussel verhuizen. De jeugdvrienden Franky en Marc starten hun carrière bij de Rijkswacht en Franky’s zus Vicky studeert rechten aan de VUB, aan de overkant van de kazerne van de Rijkswacht. Ze groeien op in een grootstad die in brand staat. Het verhaal van de drie hoofdpersonages is fictief, maar het is gebaseerd op waargebeurde feiten die zich afspeelden tussen 1981 en 1985. Het gaat over De Bende Van Nijvel, maar niet enkel het gekende verhaal van de overval op de Delhaize in Aalst, de gruwelijke apotheose van dat tijdperk. Ook de CCC en de gebeurtenissen bij de Rijkswacht komen aan bod. We wilden geen documentaire maken, maar op het einde tonen we wel archiefbeelden om te tonen dat de gebeurtenissen wel degelijk echt zijn.”

“Ik ben van 1987 dus ik heb de periode van de Bende van Nijvel zelf niet meegemaakt”, vervolgt Wouter. “Het was leuk, maar ook heftig om die periode tot leven te wekken. Je kan niet zomaar ergens toekomen en beginnen filmen, want alles moet er uitzien zoals in de jaren 80. De eerste draaidag hebben we acteur Aimé Claeys een plaksnor gegeven, maar die heb ik snel weer afgetrokken, want dat ging echt niet. Het is dus een reeks over de jaren 80 zonder één plaksnor", lacht Wouter.

Groot scherm

Voor Leietheater is 1985 opnieuw een mooie naam op het lijstje van Belgische producties. “Er zijn een aantal populaire Belgische filmtitels die mee zorgen voor het succes van onze filmwerking", zegt programmatieverantwoordelijke Sarah Verzele. “Zowel Close van Lukas Dhont, Rebel van Adil El Arbi en Bilall Fallah en Zillion van Robin Pront en de natuurdocumentaire Onze Natuur zorgden al voor uitverkochte zalen. Er staan nog een aantal kleppers te wachten, namelijk De Acht Bergen van Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. 1985 komt later op televisie, maar het is toch nog een andere ervaring wanneer je het hier op groot scherm ziet.”

Tickets voor 1985 kosten 9 euro en 7 euro voor jongeren of eigenaars van een filmkaart. Hierbij is een drankje inbegrepen. Online bestellen kan via www.leietheater.be/1985 of aan de ticketbalie van Leietheater.

