Regi draait vroeger plaatjes op Sint-Poppoplein

“Met een biertje dat even pittig is als zij”: Nevele herdenkt grootse dame Virginie Loveling

De toekomstige fiets- en voetgangersbrug in Nevele wordt naar haar en haar zus vernoemd en aan het station Gent-Sint-Pieters draagt een kantoorgebouw haar naam. Maar wie was Virginie Loveling? Wie is haar bekende neef? En waarom zet heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’ haar honderd jaar na haar overlijden in de schijnwerpers, met zelfs een eigen biertje?