Regenbuien, maar soms ook zon in Deinze vandaag

Extra familiedag op derde jarDeins: “Film, picknick én we leren kinderen muziek maken met afval”

Wie de zomervakantie wil afsluiten met cultuur in een mooie setting, kan nu al tickets kopen voor jarDeins in Deinze. Met de derde editie staat er naast twee openluchtfilms en een concert van Johannes Is Zijn Naam ook een familiepicknick met animatie op het programma. Frigoboxen zijn toegestaan.