26 nieuwe natuurrou­tes voor rollator- of rolstoelge­brui­kers in het Meetjes­land

Als rollator- of rolstoelgebruiker is natuurbeleving allesbehalve vanzelfsprekend. Regionaal Landschap Meetjesland & Leivallei en Expertisecentrum Dementie Paradox werkten daarom een project uit waarbij ze rolstoeltoegankelijke routes in het Meetjesland en de Leiestreek in kaart brengen.