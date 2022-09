Rasacteurs en ‘crème de la crème van Deins amateurtheater’ wekken eeuwenoud dierenepos tot leven: “Een betere vos dan Han Coucke zal je niet vinden”

De gezonde zenuwen gieren deze week door de coulissen van het Leietheater, waar de cast druk bezig is met de laatste repetities. Han Coucke, ook bekend als komiek Han Solo, neemt de rol van de sluwe vos Reynaert op zich en Jits Van Belle zwaait als leeuwin de scepter over het dierenrijk. Met uitzondering van Zultenaar Han hebben alle leden van de cast hun roots in Deinze. Franky Bakeland, Kris Bakeland, Eva Degeyter, Sylvie Dekens, Lisa De Lange, Fien Dhont, John Lammertijn, Gilles Lavent, Rita Vancaneghem, Frederik Van Laere, Eline Vanlerberghe, Tim Verleyen, Debora Verzele en Judith Verzele zagen we al in heel wat lokale producties waaronder Het gezin Van Paemel.

“Ik kan gerust zeggen dat we de crème de la crème van het Deinse amateurtheater hebben samengebracht”, zegt regisseur Dimitri Leue. “Er zijn acteurs bij die als professioneel acteur aan de slag kunnen, maar die gewoon nooit de stap hebben gezet. De repetities zijn gestart in april en van in het begin vormen ze een hechte groep, die door Jits Van Belle worden begeleid op het podium. Wanneer je met liefhebbers werkt, is er wel het probleem van een tekort aan tijd. Repeteren kan enkel ‘s avonds en dus was er heel wat minder tijd dan bij de voorbereidingen van een theaterstuk met uitsluitend professionele acteurs. Maar alles komt goed en ik geloof in deze groep. Het is een geweldige groep acteurs, aangevuld met twee toppers. Han Coucke is zo vuil en gemeen als vos, dat ik durf zeggen dat men nooit een betere vos aan het werk zal zien. Hij is ‘the one you love to hate’ of ‘the one you hate to love’.”