Radio Tequila organiseert achttiende sneukelfietstocht

Deinze Gedaan met zoeken naar muntjes om te parkeren: 35 nieuwe parkeerme­ters geïnstal­leerd in stadscen­trum

Parkeergeld betalen in Deinze kan vanaf nu een pak gemakkelijker. De verouderde parkeerautomaten werden vervangen door nieuwe exemplaren waarmee je met de bankkaart of via sms of app kan betalen. Ondertussen werden de tarieven verhoogd en de bewonerskaarten goedkoper gemaakt. De retributie voor wie geen blauwe schijf of parkeerticket betaalt is gestegen van 20 naar 25 euro.

20 juli