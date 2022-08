Racen, touwtrekken en steekspel op de Leie: Deinse kajakclub zorgt voor spektakel met Battle of Astene Sas

De Deinse Kajak Club zet zichzelf opnieuw in de kijker met The Battle of Astene Sas. Aan het idyllische brugje over de Leie in de Hellestraat in Astene kan je komen kijken naar een spektakel op het water.

“Leden en sympathisanten van onze club en sportteams uit Deinze nemen het in teams van 6 deelnemers tegen elkaar op tijdens verschillende proeven”, zegt voorzitter Arno Corijn. “Met 18 ploegen, goed voor 108 deelnemers verdeeld in een jeugd- en hoofdklassement, is deze editie volledig volzet. De eerste proef is een race van 700 meter. Daarna volgt een krachtproef, waarbij de teams het tegen elkaar opnemen met een spelletje touwtrekken. De derde test is een behendigheidstest en tenslotte is er een steekspel. Met deze wedstrijd willen we onze sport promoten bij een breder publiek.”