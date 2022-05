RAC-gebouw wordt extra bloklocatie voor Deinse studenten

De eerste verdieping van het RAC-gebouw krijgt een tijdelijke functie als bloklocatie. De stad kocht het gebouw en in afwachting van een herbestemming kreeg het gelijkvloers waar vroeger het belastingkantoor was gevestigd eerder al een tijdelijke invulling als vaccinatiecentrum. “We kregen van de jeugdraad de vraag om nieuwe bloklocaties in te richten waar studenten samen kunnen studeren”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu. “Studenten kunnen al jaren terecht in de kelder van de bibliotheek op de Markt. In Landegem was er in de foyer van zaal De Klaproos ook ruimte om te blokken, maar dit jaar zal dat in de benedenzaal van de sporthal in Landegem zijn. Als nieuwe locatie is er het RAC-gebouw, waar er plaats is voor 30 studenten. In totaal voorzien we 80 plaatsen.”