Provincie voorziet extra gegidste natuurwandelingen in De Brielmeersen

Acteurs en regisseurs achterna: bekijk exclusieve kortfilms tijdens een wandeling door Astene

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van films naar aanleiding van de Oscars, die maandag 13 maart werden uitgereikt. Zo maak je in Astene bij Deinze een wandeling waar je op verschillende stopplaatsen een leuke kortfilm te zien krijgt op je smartphone.