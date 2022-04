Provincie helpt bij herbestemming kerk van Zeveren

VOETBAL 1B Liam Fraser (SK Deinze) na winst tegen RWDM: “Na onze voorsprong getoond dat we sterke ploeg zijn”

Voor de derde keer dit seizoen won SK Deinze met 3-0. Thuis tegen Virton en bij kampioen Westerlo wonnen de oranjehemden met dezelfde cijfers. Liam Fraser, acht keer op rij in de basis, is in zijn nopjes met de winst tegen RWDM en de eerste zes op zes in deze competitie.

