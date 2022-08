Premier Alexander De Croo bezoekt schuttersfeest

Het Europees Schutterstreffen is een driejaarlijkse feest, waarbij honderden schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. De organisatie lag dit weekend in handen van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’. Op een plechtigheid in het mudel zondagvoormiddag waren onder andere de Karl von Habsburg, de aartshertog van Oostenrijk en prins Charles-Louis de Merode aanwezig. Ook minister Vincent Van Peteghem en premier Alexander De Croo waren aanwezig. “Dit schuttersfeest gaat om traditie en onze rijke geschiedenis”, zegt Alexander De Croo. “Het is een moment waarop we terugblikken, maar waarop we vooral ook vooruitblikken. De sterkte van Europa is de diversiteit en die moeten we koesteren. Een dikke proficiat aan onze vrienden van Deinze voor het organiseren van dit evenement.”