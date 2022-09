Postbode Dirk (57) bouwt gigantisch middeleeuws speelkasteel voor zijn kleinkinderen: “Met roerstokjes, knopen en oude handtassen kom je al ver”

Deinze Matras vat vuur in garage op Markt in Deinze, bewoners van apparte­ments­ge­bouw moeten geëvacu­eerd worden

Op de Markt in Deinze, naast café Hallepoort, is woensdagmiddag een brand ontstaan in een garage. Een matras vatte er vuur. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De brandweer is momenteel bezig met het evacueren van de bewoners, want er is sprake van veel rook in het gebouw.

28 september