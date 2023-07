PORTRET. Bezieler Canteclaerstoet en ex-schooldirecteur Luc Dhaenens (77) overleden: “De stoet was als zijn kindje”

Veertiger die veertienja­rig meisje verkracht­te in Deinze, wordt geïnter­neerd: “Reëel gevaar dat hij opnieuw misdaden zal plegen”

De 42-jarige W. V.d.B. die in december 2021 een meisje van haar fiets sleurde en haar nadien verkrachtte, wordt geïnterneerd. Dat heeft de correctionele rechter in Gent beslist. “Voor het slachtoffer is er een leven voor en een leven na de feiten.”