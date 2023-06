Pop-uprestaurant Dhoye 37 zorgt ganse zomer voor culinaire verwennerij

Expo Atelier Suzy brengt 6.500 euro op voor Ten Dries

De tentoonstelling van de kunstenaars van Atelier Suzy in het Kasteel van Poeke heeft 6.500 euro opgebracht voor MFC Ten Dries in Landegem. De cheque werd maandag overhandigd en het geld wordt geïnvesteerd in een nieuw gebouw voor de bewoners van Ten Dries.