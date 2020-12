Politiezones rond Meetjesland en Deinze over de aanpak tijdens de feestdagen: “We gaan niet repressief te werk gaan”

De feestdagen staan voor de deur en ook de politiezones in en rond Meetjesland en Deinze hebben dat geweten. Zij maken zich op voor een eindejaarperiode met meer regels en handhaving dan ooit tevoren. Vorige week kondigde Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter al aan dat de politie geen harde maatregelen zal treffen, maar hoe gaan de politiezones dan wel te werk? Worden er meer manschappen ingezet? En wat met alcoholcontroles, is daar nog ruimte voor? Wij zetten alles even op een rijtje.

“We willen absoluut vermijden dat er repressief te werk wordt gegaan”, zeggen alle politiezones, net als andere politiezones rond het Gentse. “Er wordt niet deur-aan-deur gebeld, daar is trouwens ook geen tijd en ruimte voor. In de mate van het mogelijke controleren we op het naleven van de maatregelen, maar we gaan niet doelbewust op zoek. Wij houden ons eveneens aan de regels en komen pas tussen als we toestemming hebben van de inwoners zelf of het parket.” De boetes blijven ook overal gelijk. Inbreuken op de coronamaatregelen leiden tot een minnelijke schikking van 250 euro, voor lockdownfeestjes kan dat oplopen tot 750 euro en het organiseren ervan zelfs 4.000 euro.

Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zet alvast extra manschappen in tijdens de feestdagen. “Die zullen effectief op de baan aanwezig zijn”, zegt de woordvoerder. “Maar in functie van prioriteit. Zo krijgt een zwaar ongeval voorrang. Verder gaan we niet deur-aan-deur aanbellen. Maar als we openbaar iets zien wat tegen de regels is, zoals te veel mensen samen op de markt van Deinze, dan grijpen we in. Wat de alcoholcontroles betreft: de BOB-campagne gaat bij ons nog steeds door. Ook ’s nachts.”

Ook bij politiezone Maldegem worden tijdens de kerstvakantie extra patrouilles het veld ingestuurd, zij het niet elke dag. “Tijdens de feestdagen doen we dat alleszins wel. Maar we gaan er geen heksenjacht van maken. We werken reactief, enkel wanneer er meldingen binnenkomen.” In deze politiezone zijn er minder grootschalige alcoholcontroles. “Dit om de gezondheid en veiligheid van iedereen in deze coronatijden te bewaren”, klinkt het.

Een ander verhaal horen we bij politiezones Aalter en Assenede-Evergem. Zij voorzien niet meer patrouilles en houden evenveel alcoholcontroles als andere jaren. Wel roept politiezone Aalter een officier van de gerechtelijke politie in, om betere en rechtstreekse sturing te voorzien bij de politiepatrouilles tijdens de feestdagen.

Tot slot is vuurwerk in alle politiezones verboden. Er wordt verwacht dat de incidenten onder controle blijven. Indien dat niet blijkt, is het toegestaan voor paardenhouders om na de nachtklok hun dieren op de weide te gaan kalmeren.