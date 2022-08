Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem geeft verkeerstips aan schoolgaande jeugd (en hun ouders): “Oefen nu alvast de veiligste route”

Deinze Feest voor vrijwilli­gers Europees Schutters­tref­fen

Voor hun inzet tijdens het Europees Schutterstreffen in Deinze, werden alle vrijwilligers op dinsdag 23 augustus uitgenodigd voor een feest in zaal de Brielpoort. Het Europees Schutterstreffen of EST vond plaats in het centrum van de stad en er namen honderden schuttersgilden uit alle hoeken van Europa deel aan de schietwedstrijd, de stoet en de festiviteiten. “Zonder de vrijwilligers was dit nooit mogelijk geweest”, zegt Danny De Vetter van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’, die het EST mocht organiseren. “In totaal schreven zich 470 mensen in en meer dan de helft kwam dinsdag langs voor een feestje met frietjes, drankjes en dansmuziek gedraaid door Radio Tequila. Het werd een gezellige avond.”

24 augustus