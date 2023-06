Politie zoekt baasje van loslopend schaap in Deinze: weet jij van wie dit dier is?

Plots zijn alle parkeer­plaat­sen in de straat shop & go: “Foutje van de aannemer”

Het was even schrikken voor enkele bewoners in de Kortrijksesteenweg (N43) in Petegem-aan-de-Leie (Deinze). Op het stuk tussen de rotonde en de Machelenstraat/Sint-Huberstraat werden alle parkeerplaatsen omgevormd tot shop & go-plaatsen.