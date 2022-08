Politie start onderzoek na zes auto-inbraken

Zo braken criminelen een lichte vrachtauto open die geparkeerd stond in de Bokstraat in Zulte. Hierbij werd een laptop ontvreemd. Er werd ook ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Sint-Hubertstraat in Deinze. De schuifdeur van het voertuig stond ‘s ochtends open. Het voertuig werd volledig doorzocht en de dieven maakten een som cash geld buit.

Daarnaast werd er ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Terwilgenstraat in Deinze. Het voertuig stond niet-slotvast geparkeerd op de oprit van de woning. Het volledige voertuig werd doorzocht en de inbrekers konden cash en betaalkaarten buitmaken. Er werd eveneens ingebroken in een mobilhome die geparkeerd stond in de Eikstraat in Zulte. De volledige mobilhome werd doorzocht. Hier werd een JBL box, geld en een gsm ontvreemd.

Drie pogingen

De dievenbende probeerde ook in te breken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Kruishoutemstraat in Zulte. De eigenares van het voertuig stelde vast dat de deur aan de passagierskant open staat. Het handschoenkastje werd doorzocht, maar er was geen buit.

Ook poogden ze in te breken in een voertuig dat geparkeerd stond in de Nachtegaalstraat in Deinze. Het voertuig was niet-slotvast en werd volledig doorzocht. De dieven konden ook hier geen buit maken.

Ten slotte poogde dieven ook in te breken in een lichte vrachtauto die geparkeerd stond in de Ooievaarlaan in Deinze. Er werd geen schade aan het voertuig vastgesteld alsook kon er geen nadeel worden vastgesteld.

