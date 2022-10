Politie rukt tweemaal uit voor opstootjes aan jeugdhuis Brieljant

“De eerste keer dat onze ploeg langsging was rond 1.30 uur en was er een opstootje tussen een zestal man. De twee keer kregen we een oproep omstreeks 3.00 uur. Dan lagen er 20 mensen met elkaar in de clinch. In beide gevallen waren de betrokken jongeren dronken. Het gevecht beperkte zich gelukkig tot wat duw- en trekwerk en er vielen geen gewonden of was er sprak van schade”, aldus politiewoordvoerder Vince Van Impe.