Politie meldt garage-inbraak in Deinze

Deinze Foodbart lokt toeristen naar Deinze met Leiepick­nick: “Ideale manier om ‘den buiten’ te ontdekken”

Al picknickend de Leiestreek verkennen, daarmee wil Bart Vandekerckhove (33) van horecazaak Foodbart Deinze op de toeristische kaart zetten. Naast een goedgevulde mand afhalen of een picknicktochtje met de tandem maken, kan je nu ook de voeten onder een klaptafeltje schuiven aan het idyllische Maaigemdijk in Astene. De opkuis is voor Bart en zijn team.

13 april