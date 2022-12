Politie hield voorbije weekend grote verkeersactie op alcohol en snelheid, helft van bestuurders reed te snel op Grote Steenweg

Snelheidscontroles

De politie controleerde ook de snelheid in Deinze en Zulte. In de Landegemstraat in Deinze werden 76 voertuigen gecontroleerd waarvan er 17 een overtreding begingen. De hoogst snelheid gemeten snelheid was er 100 km/u. In de Vinkstraat passeerden 155 chauffeurs voorbij de snelheidscamera. Hier begingen 49 chauffeurs een overtreding. De hoogste snelheid was hier 84 km/u. In Zulte hield de politie ten slotte ook de Grote Steenweg in de gaten. Ze controleerden 167 voertuigen waarvan er maar liefst 84 een overtreding begingen. De hoogste snelheid was hier 94 km/u.