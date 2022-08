Politie hield dit weekend verkeersactie, 9 rijbewijzen ingetrokken

Astene Caroline (42) opent ontbijt- en lunchbar Puur by Caro in Astene: “Gezonde smaakbomme­tjes waar je gelukkig van wordt”

Liefhebbers van gezonde keuken kunnen vanaf maandag 12 september aan tafel gaan bij Caroline De Maertelaere in de Dorpsstraat in Astene. Naast schoenenwinkel Torfs heropent ze haar ontbijt- en lunchbar Puur by Caro, de succesformule waarmee ze scoorde in Bachte-Maria-Leerne en waar onder andere Evy Gruyaert en Tiesj Bennoot kind aan huis zijn. “Met pure ingrediënten maak ik smaakbommetjes”, zegt Caroline.

