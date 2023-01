Politie controleert deze week je snelheid in Deinze, Zulte en Lievegem

Sint-Martens-Latem/Gent/Deinze INTERVIEW. Tom (48) heeft acht autogara­ges onder zijn hoede: “Ik heb nog steeds de eerste editie van Autogids uit 1979 in mijn nachtkast­je liggen”

Gepassioneerd door auto’s. Dat is het minste wat je kan zeggen van Tom De Bruyckere (48). De ondernemer uit Sint-Martens-Latem breidde zijn ACG-groep — bekend van Volvo, Maserati en Polestar — uit met Jaguar en Land Rover van Garage Vernaeve uit Merelbeke. Maar wie is de man die als kind al garagist wou worden en nu acht garages met in totaal 126 medewerkers leidt? Zijn favoriete auto doet alvast watertanden.

28 januari