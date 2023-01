Politie betrapt 4 chauffeurs onder invloed van drugs tijdens laatste BOB-wintercampagne

Astene Hinder door werken in Oude Straat

In Astene (Deinze) wordt deze week gewerkt in de Oude Straat. Op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari wordt de Oude Straat in Astene afgesloten voor alle verkeer naar aanleiding van een rioolaansluiting. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Emiel Clauslaan, Pontstraat, Oude Straat, Albert Saveryslaan, Dr. Adriaan Martenslaan en omgekeerd.

30 januari