Poëziewandeling door hartje Deinze

Voor Luister Duister wist de organisatie heel wat dichterstalent te verzamelen. In de pop-upbrasserie Cavea treden Eddy Vaernewyck, Nikki Petit, Imane Karroumi en Jente Leus op. In de Pop Up Gallery van kunstenaar Jesse Van Gompel in het HUP/HB-pand in de Tolpoortstraat treden Luc C. Martens, Wim Vandeleene en Bernard de Bruyckere op. In de bibliotheekkelder is dichteres Maya Wuytack de centrale gast. Zij brengt aan het einde van de wandeling een slotperformance. Maya wordt ingeleid door de stadsdichter die in primeur zijn vriendschapsgedicht voor de Poëzieweek brengt.