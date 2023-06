Poëtische kijkdozen van BV’s te zien in mudel

Unizo Deinze laat onderne­mers jaar lang columns schrijven over beleid: “Het zou mooi zijn mochten deze columns de partijprogramma’s kunnen beïnvloe­den”

Ondernemers uit Deinze die hun gedacht willen zeggen over het beleid, krijgen een forum van Unizo Deinze. Vanaf oktober 2023, exact een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, kan elke ondernemer zijn of haar ei kwijt in de wekelijkse column ‘De Ondernemersstem’. “Die mogen best pittig zijn, maar persoonlijke aanvallen laten we niet toe”, zeggen initiatiefnemers Lard Vanobbergen (49) en Lieven De Clercq (51).