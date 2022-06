Platvvorm pakt uit met twee tentoonstellingen en palmt stukje mudel in

Katelijne De Corte liet haar kunstenaarsplaats Platvvorm in hartje Deinze omtoveren tot een unieke tentoonstelling van Gentenaar Pieter De Clercq. “In de expo ‘Just When I Thought I Was Out … They Pull Me Back in’, creëert Pieter een eigen universum waarbij alledaagse voorwerpen een vreemde twist krijgen”, zegt Katelijne. “Ziet het als een tweede thuis zonder overnachtingsmogelijkheden, tenzij op verzoek, waarin een ongebreidelde verbeeldingskracht samenkomt met de lust en het vermogen om de dingen anders in elkaar te zetten. De expo opent vrijdag om 16 uur en nadien kan je er ieder weekend terecht van 14 tot 18 uur, dit tot 15 augustus.”