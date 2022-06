Plannen cultuurhuis Hansbeke klaar: “Werken starten ten vroegste eind dit jaar”

Deinze Rusthuisbe­wo­ners spelen potje voetbal: “Te warm? Met een beetje wind valt dat goed mee”

Je bent nooit te oud om te sporten. Dit bewijzen de bewoners van vier woonzorgcentra in Deinze, die donderdag een voetbaltornooi speelden. Lopen is verboden en veel drinken is verplicht. Winnen is mooi meegenomen, al gingen sommigen er toch wel hard in op.

16 juni