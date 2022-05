Pieter (24) introduceerde minicaravan in België en opent nu eigen showroom: “Avontuurlijker wordt kamperen niet”

HansbekeTwee jaar geleden was Pieter Vervaeke (24) de eerste bij wie avontuurlijke reizigers een minicaravan konden vinden. Zaterdag opent hij in zijn thuisdorp Hansbeke bij Deinze een showroom waar je drie modellen van de Teardrop-caravan kan huren of kopen. “Een bed en een keuken, meer heb je niet nodig voor een vakantie in de vrije natuur”, zegt Pieter.

Wie nog geen reisplannen heeft voor de zomer, kan misschien een uitstap met een minicaravan overwegen. Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en sinds enkele jaren vind je ze ook in ons land. Als toenmalig student-ondernemer verhuurde Pieter Vervaeke zijn eerste minicaravans in 2020.

Scouts

“Ik ben altijd aangetrokken geweest tot het avontuurlijke”, zegt Pieter. “Ik was vroeger lid van de Scouts en Gidsen Nieuwland in Hansbeke en mijn eerste reizen naar Slovenië en Zuid-Frankrijk maakte ik met de camionette van mijn ouders. Met een houten constructie had ik de binnenkant van de bestelwagen omgebouwd tot een bed en zo kon ik op reis gaan in de natuur. Tijdens mijn studies handelsingenieur wilde ik een centje bijverdienen en ik ging op zoek naar een manier om gemakkelijk te kamperen. Zo botste ik op de Teardrop-caravan. De naam verwijst naar de vorm van een druppel. Ze worden gemaakt door het bedrijf Kulba uit Letland en twee jaar geleden werd ik exclusieve verdeler van deze caravans in België. Mijn bedrijf doopte ik Droplife, een samentrekking van Teardrop en ‘van life’, de term die verwijst naar het leven in een busje.”

Volledig scherm Een Teardrop-caravan. © Droplife

“Zo’n Teardrop heeft een slaapcabine voor twee personen en een buitenkeuken achteraan”, zegt Pieter. “Daarin vind je gasvuurtjes, bestek, een koelkast die werkt op een batterij en een waterpomp. Het bed is 2 meter op 1,40 meter en in de cabine heb je nog enkele opbergkasten. Zo compact kamperen biedt heel wat voordelen. Het grootste voordeel is dat je met eender welke auto zo’n Teardrop kan meenemen. Het enige wat je nodig hebt is een trekhaak. Zo’n caravan weegt maar 500 kilogram en dus heb je geen speciaal voertuig of rijbewijs nodig. Je bent ook niet gebonden aan snelheidsbeperkingen. Met de batterij heb je maximum drie dagen stroom. Je kan ook nog een tent op het dak bevestigen zodat je met vier volwassenen of twee volwassenen en drie kinderen op reis kan.”

Quote Het zou zonde zijn om met zo’n minicara­van op een overvolle camping te gaan staan, daarom geef ik tips mee over ideale locaties waar je kan kamperen in de natuur Pieter Vervaeke

“Ik heb Droplife een maand voor de uitbraak van het coronavirus opgericht”, zegt Pieter. “Ik had al boekingen van mensen die naar Zweden zouden trekken, maar ik heb alles moeten annuleren. Een valse start dus, maar vorig jaar is alles goed op gang gekomen. Mensen komen van alle uithoeken van het land naar Hansbeke omdat je deze caravans amper vindt. Ik heb drie modellen in de aanbieding en ze zijn het hele jaar door te huur. In het hoogseizoen is dat voor minstens één week, maar buiten het seizoen is een weekend ook mogelijk. Het zou zonde zijn om met zo’n minicaravan op een overvolle camping te gaan staan, daarom geef ik tips mee over ideale locaties waar je kan kamperen in de natuur. Op Airbnb voor kampeerders bieden particulieren een veld of bos aan, waar je kan staan. Zo moet je niet wildkamperen en heb je toch het gevoel dat je in de wilde natuur slaapt.”

Toen Pieter begon, was hij student-ondernemer en ondertussen werkt hij als ontwerper van magazijnen bij Logflow in Oostkamp. “Droplife doe ik in bijberoep, maar ik ben er dagelijks mee bezig. Om nog beter bereikbaar en zichtbaar te zijn, open ik een showroom. Deze vind je vanaf dit weekend in de vroegere autogarage Wille langs de Vaartstraat, naast het tankstation Gulf in Hansbeke.”

Meer info via www.teardrop.be.