Paul (65) verliest 37 dieren op één nacht: “Het moeten meerdere roofdieren geweest zijn, maar ik weet niet hoe ze zijn binnengekomen”

37 dode of verdwenen vogels. Dat is de trieste eindbalans na een woelige nacht in de kippenren van Paul Poriau (65) uit Bachte-Maria-Leerne (Deinze). De hobbykweker is er het hart van in. “Sinds ik met pensioen ben, vertoef ik elke dag uren tussen mijn kippen. Op een paar uur tijd ben ik bijna alles kwijtgeraakt”, zucht Paul.