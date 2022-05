Pastoriestraat tijdelijk afgesloten

deinze BELOOFD IS BELOOFD. Hoe zit het met de stadsboule­vard tussen de N43 en N35? Krijgt ook KSA Ahoy Vinkt een nieuw gebouw? En wat met de biblio­theek?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het stadsbestuur, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Deinze, de snel groeiende stad aan de Leie waar veel geïnvesteerd wordt in onder andere cultuur en fietsinfrastructuur, maar die op vlak van mobiliteit nog veel werk voor de boeg heeft. Hoe zit dat met die stadsboulevard? En het doortrekken van de Zwarte Baan? Hieronder een stand van zaken.

14 mei